«إعلان مهم» لبوتين خلال أيام

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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يترقب الروس، وربما العالم، «إعلاناً مهماً» سيصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع وزارة الدفاع الأسبوع المقبل، بينما زار وزير الدفاع سيرغي شويغو المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة على الجبهة الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بافيل ساروبين، مقدم برنامج (موسكو. الكرملين.بوتين) قوله لشبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية «دبليو.جي.تي.آر.كيه» أمس: «ننتظر تصريحات مهمة». وطبقاً للبرنامج سيرأس بوتين اجتماعاً موسعاً سنوياً لوزارة الدفاع، ولم يعرف بعد موعد الاجتماع على وجه الدقة، غير أنه من المتوقع أن يتوجه بوتين إلى منسك، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع الكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروس.

وكان بوتين اطلع، الجمعة، على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، التي قالت: إن بوتين عمل طوال ذلك اليوم في المقرات المشتركة للقوات المسلحة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، حيث اطلع على عمل تلك المقرات.

كما استمع بوتين إلى تقرير عن التقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، كما عقد اجتماعاً ومحادثات منفصلة مع القادة، حيث أعرب عن استعداده للاستماع إلى مقترحات بشأن إجراءات فورية ومتوسطة المدى، بشأن العملية الخاصة في أوكرانيا.

أنظمة استطلاع

وكان مصدر أفاد «سبوتنيك» بأنه تم تسليم دفعة من أحدث أنظمة استطلاع «بنسلين» الصوتي والحراري 1B76 لوزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر استخدامها في منطقة العملية الخاصة للقتال المضاد للبطاريات، وبحسب المصدر فإن أنظمة «بنسلين» تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية وتحدد إحداثياتها لتدميرها بشكل فوري.

من جانبه، وزير الدفاع، سيرغي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة، وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، في بيان، إن شويغو استمع في مركز القيادة إلى تقارير من القادة حول الوضع، وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات، ونشرت وزارة الدفاع الخبر مصحوباً بمقطع فيديو يظهر شويغو على متن مروحية. في الأثناء، أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية القريبة من شرق أوكرانيا، أمس، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح جراء قصف أوكراني للمقاطعة، وكتب غلادكوف على تطبيق تليغرام: أن «شخصاً قتل، وأصيب ثمانية بجروح خلال القصف على المقاطعة، 7 منهم في المستشفى، وتقدم للجميع الرعاية الطبية اللازمة».

عمليات قتالية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 175 مسلحاً أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق عدة نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان، ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع في دونيتسك، وأعلنت كذلك سيطرة القوات الروسية على قرية ياكوفليفكا في دونيتسك، مضيفة: إن القوات الأوكرانية نفذت محاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة، إلا أنه تم صد الهجمات، وفقاً لـ«سبوتنيك». وقالت القوات الأوكرانية، إنها صدت هجمات روسية قرب أكثر من 15 تجمعاً سكنياً في منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، على «فيسبوك»، إن الجيش الروسي يحاول تحسين موقعه التكتيكي في اتجاه ليمان ويركز جهوده على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا.

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