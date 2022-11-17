المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب 1 % اليوم الخميس مع انتعاش الدولار، بينما أشارت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم.

وبحلول الساعة 1542 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1758.45 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 0.8 % إلى 1760.90 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 %، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضاً.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1786.35 دولاراً يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الأوكرانية، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين مع انحسار التوترات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 3.2 % إلى 20.7794 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.9 % إلى 987.25 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 3.3 % إلى 2004.28 دولارات للأوقية.

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