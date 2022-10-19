استقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب بريد إلكتروني

المصدر: رويترز، أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم، أنها استقالت، بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في انتهاك تقني لقواعد الحكومة.

وقالت، في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على «تويتر»: «لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل».

وأضافت برافرمان أن لديها مخاوف جدية إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

وأقرت بأن الحكومة لم تفِ بوعود رئيسة من مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز