رئيسة تايوان لـ«الصين»: المواجهة المسلحة ليست خيارا على الإطلاق

المصدر: رويترز

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قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الاثنين إن المواجهة المسلحة بين تايوان والصين "ليست خيارا على الإطلاق"، في حين تعهدت بتعزيز دفاعات الجزيرة وكررت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.

وفي خطابها بمناسبة العيد الوطني قالت رئيسة تايوان "أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خيارا على الإطلاق للجانبين. لن يكون هناك أي أساس لاستئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايوان إلا من خلال احترام التزام الشعب التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا وحريتنا".

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