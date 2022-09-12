«رمانة الميزان».. كيف ستمضي بريطانيا قدماً بدون إليزابيث؟

المصدر: وكالات

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تركت الملكة إليزابيث الثانية، تاريخا حافلا بالأحداث خلال الفترة الطويلة التي تربعت فيها على عرش البلاد.

والآن وبعد رحيلها بدأت هناك علامات استفهام تفرض نفسها حول مستقبل بريطانيا من بعد إليزابيث التي لطالما اعتبرت بمثابة "رمانة الميزان" للحياة السياسية في البلاد على مدار سنوات عديدة.

وكانت العبارة شبه العالمية التي ترددت في تأبين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حول دورها كرمز للاستقرار في بريطانيا وكذلك كشخصية ثابتة في عالم غير ثابت بشكل متزايدن وفق الكاتبة ياسمين سرحان، في تقرير نشرته مجلة "تايم" الأمريكية.

واعتلت الملكة العرش في عام 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.

وقال ابنها الملك تشارلز الثالث إن "لحظة وفاة والدتي الحبيبة جلالة الملكة، من أكثر اللحظات حزنا لي ولكل أعضاء عائلتي"، وإن رحيلها سيترك "شعورا عميقا بالحزن" حول العالم.

وقد وصفها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في تأبينه لها يوم الجمعة إنها كانت "نقطة مرجعية إنسانية لا تتغير في الحياة البريطانية".

وتقول سرحان إن الملكة كانت أيضا نجمة بريطانيا ومصدرا للراحة في وقت يبدو فيه أن الاضطرابات التي لا تنتهي، أكثر من كونها مجرد وجه رمزي للأمة.

والتحدي الذي يواجه البلاد الآن هو كيفية المضي قدما بلا الملكة إليزابيث التي رحلت يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما.

وتضيف أنه في حين أن الطريق إلى الأمام بالنسبة لبريطانيا واضح (حيث مر عليها ذلك عدة مرات من قبل)، فإن مستقبل الملكية البريطانية يبدو أقل يقينا.

ويرث الملك تشارلز الثالث العرش في وقت لا يزال فيه النظام الملكي كمؤسسة يحظى بدعم واسع النطاق في بريطانيا، مع أغلبية طفيفة من 62% مؤيدة، وفقا لاستطلاع للرأي أجري في يونيو.

لكن تدفق الدعم والإعجاب بالملكة لا ينبغي أن يختلط بالدعم الثابت للعائلة المالكة ككل، خاصة بعد التداعيات الأخيرة حول معاملة الأمير هاري وميجان، فضلا عن مزاعم الاعتداء الجنسي التي تواجه ابنها الأمير أندرو.

وتقول ياسمين سرحان إن أكبر اختبار يواجه الملك الجديد هو ما إذا كان بإمكانه محاكاة صورة والدته للاستقرار والحفاظ على المؤسسة التي قضت الكثير من حياتها في محاولة حمايتها.

إن الملكة ، التي اعتلت العرش في سن 25 عاما فقط ، كان لديها عمر لإثبات نفسها. ولن يتمتع تشارلز، الذي يبلغ من العمر 73 عاما وهو أكبر ملك عمرا يعتلي العرش في التاريخ البريطاني، بنفس الميزة.

لقد تشكلت الكثير من صورة تشارلز العامة من خلال فترة عمله أميرا لويلز ، بما في ذلك فترات قاسية من حياته الخاصة من بينها علاقته مع كاميلا باركر بولز ، التي تأخذ الآن لقب الملكة كونسورت ( عقيلة الملك)، وانفصاله عن الأميرة ديانا بالإضافة إلى مواقفه الصاخبة بشأن قضايا واسعة النطاق مثل تغير المناخ ، والتحوط والصين، وأساليب الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لعرقلة الهجرة.

سمعة الحياد

وفي حين حافظت الملكة على سمعة الحياد، واختارت أن تسمو فوق الخلاف وترك السياسة للسياسيين، فعل الأمير تشارلز العكس تماما، حتى أنه ذهب إلى حد الخوض في أعلى مستويات السياسة عندما كتب سلسلة من الرسائل في عامي 2004 و 2005 تعرف باسم "مذكرات العنكبوت الأسود"، ضغط فيها على وزراء الحكومة بشأن عدد من القضايا، في انتهاك واضح للدور المحايد والاحتفالي للنظام الملكي في السياسة البريطانية.

ويقول ريتشارد فيتزويليامز، الخبير في شؤون العائلة المالكة: "تشارلز لديه ميول ناشط. ربما لأنه ، بالنسبة للغالبية العظمى من فترة حياته ، كانت وظيفته الأساسية هي متابعة اهتماماته من خلال مؤسساته وجمعياته الخيرية المختلفة".

وقال بروك نيومان، وهو مؤرخ معني بشأن بريطانيا الحديثة المبكرة في جامعة فرجينيا كومنولث لمجلة "تايم" إن تشارلز "ليس لديه نفس المستوى من الغموض الذي اكتسبته الملكة إليزابيث الثانية بنجاح كبير على مدى حياتها". وبعيدا عن حبها لكلاب الكورجي والخيول "كانت (إليزابيث) حريصة جدا على عدم التعبير عن موقف بشأن الكثير من أي شيء. لقد أصبحت رمزا في جميع أنحاء العالم لأن الناس يمكنهم إسقاط آمالهم وأحلامهم وأوهامهم وغضبهم عليها وعلى المؤسسة لأنها جسدت التاج بطريقة أعتقد أنه سيكون من المستحيل على تشارلز القيام بها لأنه يمثل بالفعل أشياء معينة".

ولكن لكي يستمر النظر إلى النظام الملكي على أنه مصدر للوحدة الوطنية ولكي يتمكن الملك من القيام بواجباته الاحتفالية دون دعوة إلى مزاعم بالحزبية، وهو أمر حتى في بعض الأحيان كان يطارد عهد والدته المحايد بشكل صارم ، قال فيتزويليام إن الملك الجديد سيحتاج إلى إبقاء آرائه تحت السيطرة. وقد اعترف تشارلز بهذه الحقيقة في الماضي، وفي أول خطاب وطني له منذ اعتلائه العرش، اعترف بأنه مع تغير دوره، "لن يكون من الممكن بالنسبة لي بعد الآن أن أعطي الكثير من وقتي وطاقاتي للجمعيات الخيرية والقضايا التي أهتم بها بعمق".

إن الحفاظ على القيمة الرمزية للعائلة المالكة ليس سوى جزء من تحدي الملك الجديد. ومن الأمور الأخرى ضمان بقاء المؤسسة ملائمة للغرض في وقت تبدو فيه الملكيات وامتيازات الوراثة عفا عليها الزمن على نحو متزايد. هنا ، كان تشارلز ووالدته إلى حد كبير في حالة انغلاق. وأدرك كلاهما حتمية تقليص العائلة المالكة، سواء من حيث التكلفة على دافعي الضرائب أو المظهر العام، بما يتماشى مع الرأي العام. وفي عهد تشارلز، من المتوقع أن يتم أخذ هذا الجهد إلى أبعد من ذلك من خلال تقليص العائلة المالكة إلى سبعة فقط من أفراد العائلة المالكة العاملين النشطين المكلفين بالمشاركة في الارتباطات الرسمية، ومقابلة كبار الشخصيات الأجنبية، وتمثيل الملك في غيابهم، بانخفاض عن العشرة الحاليين.

التحدي الأكبر

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه تشارلز سيكون قدرته على مضاهاة شعبية الملكة الراحلة، التي لم تكن ملطخة إلى حد كبير بفضائح من حولها. وعندما تحدثت "تايم" مع المشيعين الذين تجمعوا في أعقاب وفاة الملكة مباشرة، كان من الواضح أن أحدا لم يتوقع أن ينافس عهد تشارلز عهد والدته.

وهذا لا يقلل بالضرورة من الضغط الذي سيواجهه، ولن يوفر أي عزاء إذا ما أخذ تصور النظام الملكي منعطفا نحو الأسوأ. وقال وارن كابرال، الذي ذهب إلى قصر باكنجهام يوم الخميس لتأبين الملكة مع زوجته وابنه، لمجلة تايم يوم الخميس: "لقد واجه تشارلز الكثير من الصعود والهبوط"، مضيفا "لكنه يرث التاج في ذروته".

ولكن على عكس والدته ، لن يتحمل تشارلز عبء رعاية التاج على مدى السنوات الـ 70 المقبلة. إنه يحتاج فقط إلى القيام بذلك لفترة طويلة بما يكفي لنقله إلى الجيل التالي في حالة سليمة.

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