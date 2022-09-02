بايدن يحذّر من أنّ أنصار ترامب "يحاولون إعادة أمريكا إلى الوراء"

المصدر: أ ف ب

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اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أنصار سلفه دونالد ترامب بالسعي لإعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء"، محذرا من أن الديمقراطية في البلاد "ليست مضمونة".

وفي خطاب سيلقيه في فيلادلفيا لاحقا، ونُشرت مقتطفات منه، يقول بايدن إن "قوى (فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا) مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء... إلى أمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في الزواج ممن تحب".

ويضيف "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".

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