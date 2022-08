ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في العاصمة التايوانية رغم التحذيرات الصينية.

ونشر نشطاء ووسائل إعلام صورا وثقت لحظة هبوط رئيسة مجلس النواب الأمريكي من الطائرة.

#LIVE VISUALS of Nancy Pelosi stepping out of aircraft



Watch #TheRightStand with @AnchorAnandN#Taiwan #NancyPelosi #China #USA pic.twitter.com/MqrrsUkt0Q