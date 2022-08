أعلى برج في تايوان يرحب بزيارة نانسي بيلوسي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترحيبا بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أضيء أعلى مبنى في تايوان وأكثر المعالم شهرة "تايبيه 101"، اليوم الثلاثاء في الساعة 9 مساء بتوقيت تايوان،

ويظهر في الفيديو الذي تم نشره عبر "تويتر" المبنى وتضاء عليه عبارات: "بيلوسي مرحبا بك في تايوان" و"شكرا لك" وفق روسيا اليوم.

وكتب في لغة الماندرين: "شكرا لأصدقاء الديمقراطية الذين يشكلون دعما لتايوان، وللمشاركة في الحفاظ على النظام العالمي"، و"الصداقة بين الولايات المتحدة وتايوان تدوم إلى الأبد".

هذا وأفاد موقع FLIGHTRADAR24، لتتبع حركة الطائرات بأنه من المتوقع هبوط الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان عند الساعة 17:45 بتوقيت موسكو، 15:44 بتوقيت غرينيتش.

Taiwan’s tallest building and most iconic landmark, Taipei 101, lit up at 9pm tonight, welcoming @SpeakerPelosi’s visit to Taiwan. Words include “Speaker Pelosi”, “Welcome to TW”, “Thank you”, “TW ❤️ US” (1/2) pic.twitter.com/q0aFEjqGZl