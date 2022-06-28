«السبع» مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر

المصدر: إلماو (ألمانيا) - وكالات

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اتفق قادة مجموعة «السبع» على الوقوف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر، والاستمرار في فرض العقوبات على روسيا. وفيما أعربت كييف عن أملها في سحب روسيا قواتها قبل نهاية العام الجاري، تخطط الولايات المتحدة، لتزويد الأوكرانيين بنظام صاروخي متطوّر.

وأصدر قادة مجموعة الدول السبع، بياناً، أمس، تعهدوا فيه بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، مهما استغرق الأمر، من خلال زيادة العقوبات على روسيا، ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب. وجاء في البيان: «سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي، والوقوف مع أوكرانيا، مهما استغرق الأمر من وقت». وقال قادة مجموعة السبع، إنهم سيواصلون تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، وأبدوا استعدادهم للعمل مع الدول والمؤسسات المهتمة بشأن الالتزامات الأمنية الدائمة.

وطلبت مجموعة السبع، من روسيا، السماح بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا، لتجنب تفاقم أزمة الغذاء العالمية، مضيفة: «ندعو روسيا بشكل عاجل، إلى وقف هجماتها على المنشآت الزراعية، والنقل من دون قيد أو شرط، والسماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود». كما أعرب القادة عن قلقهم العميق، بعد إعلان روسيا أنها سترسل صواريخ ذات قدرة نووية إلى بيلاروس، وطالبوا بالعودة الفورية للأوكرانيين الذين نقلوا بالقوة إلى روسيا.

بدوره، وجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كلمة لقادة مجموعة السبع المجتمعين في بافاريا، قائلاً عبر تقنية الفيديو، لنظرائه من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إنه يأمل أن تسحب روسيا قواتها قبل نهاية العام، لتجنب القتال خلال أشهر الشتاء الباردة. كما طلب زيلينسكي، أنظمة دفاع مضادة للطائرات، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتوفير ضمانات أمنية. وحض زيلينسكي، قادة التكتل، على مضاعفة الجهود، من أجل وقف سريع للحرب.

وعود

وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، سيواصلون زيادة الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر عقوبات جديدة، تستهدف الاقتصاد الروسي. وحذر شولتس من انقسام العالم جراء حرب أوكرانيا، مضيفاً: «بادئ ذي بدء، لا ينبغي الوقوع في الفخ الذي نصبه بوتين، بادعاء أن العالم منقسم إلى الغرب العالمي، وكل الآخرين، الأنظمة الديمقراطية موجودة في كل أنحاء العالم، ولديها رؤى متشابهة للغاية».

وأضاف شولتس: «من المهم النقاش مع هذه الدول، فالحرب الروسية لها عواقب للعالم أجمع، حيث تتخوف دول كثيرة من وقوع أزمة جوع، وتتخوف دول كثيرة من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، ويجب التضامن مع هؤلاء، ونحن راغبون في إظهار هذا التضامن هنا أيضاً». كما أشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أن زيلينسكي أبلغ قادة مجموعة السبع، بأن الوقت لم يحن بعد لبدء مفاوضات مع روسيا، إذ لا تزال كييف تسعى لتقوية موقفها.

تسليح

تخطط الولايات المتحدة، لتزويد أوكرانيا بنظام صاروخي (أرض - جو) متطور، متوسط وبعيد المدى، وفق ما أفاد مصدر مطّلع. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المحتمل أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن شراء نظام ناسامس للصواريخ المتقدمة أرض - جو لأوكرانيا، مشيراً إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، جعل من مسألة شراء أنظمة دفاع جوي متطورة لأوكرانيا أولوية. وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضاً عن تسليم معدات أخرى إلى القوات الأوكرانية، خصوصاً ذخيرة للمدفعية وأجهزة رادار.

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