جونسون يحث الحلفاء الغربيين على دعم أوكرانيا بحزم

المصدر: د ب ا

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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحلفاء الغربيين على الوقوف بحزم لدعم أوكرانيا، في الوقت الذي يسعى فيه لتنحية الصعوبات السياسية المحلية التي يواجهها في الداخل جانبا.

وقد التقى جونسون بقادة دولة مجموعة السبع " جي 7" في ألمانيا في آخر محطة من سلسلة من القمم الدولية التي أبقته خارج بريطانيا في ظل تصاعد الشكوك حول قيادته.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن جونسون حضر قمة الكومنولث في رواندا، في الوقت الذي علم فيه المحافظون خسارتهم في انتخابات تكميلية في تيفرتون وهونتون ووكفيلد، ومن غير المتوقع أن يعود لبريطانيا قبل انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدريد الخميس المقبل.

ولكن جونسون يأمل أن يؤدي الظهور على الساحة الدولية، والتركيز على أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ هزيمة النازيين، إلى إقناع المتشككين بأن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تغيير القيادة في بريطانيا.

جرى سؤال جونسون قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول ما إذا كانت فرنسا وألمانيا تقومان بما يكفي بشأن أوكرانيا.

وأشاد جونسون بألمانيا دون ذكر فرنسا وقال " فقط أنظروا لما فعله الألمان بمفردهم".

وأضاف" لم أعتقد طوال حياتي إنني سوف أرى مستشارا ألمانيا يفعل مثلما فعل أولاف شولتس، ويرسل الأسلحة للأوكرانيين لحماية أنفسهم".

وأوضح أن الألمان يدركون " أن ثمن الحرية يستحق دفعه" على الرغم من التداعيات المحلية.

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