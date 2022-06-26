منظمات تنموية تطلب من قمة السبع تخصيص أموال لمكافحة الجوع وتغير المناخ

المصدر: د ب أ

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دعت منظمات تنموية لتخصيص أموال واتخاذ قرارات ملموسة من الدول المشاركة بقمة مجموعة السبع "جي7" التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء القادم في قصر إلماو بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.

وأشاد ديرك باته، مسؤول إعلامي بمنظمة "الرؤية العالمية" بألمانيا، بالمبادرات التي تم إطلاقها بالفعل لمكافحة الجوع وتغير المناخ.

وقال باته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ولكننا نطلب تعهدات ملموسة للتمويل ومقترحات ملموسة لتنفيذ الأفكار... تقديم وعود فارغة لا يملأ بطون فارغة"، مضيفا أن المبادرات الخالية من رؤوس الأموال لن توقف تغير المناخ.

يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع أعلنوا عن "تحالف لتأمين الغذاء العالمي" كرد فعل على أزمة إمدادات الغذاء التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا. كما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس لـما يسمى بـ "نادي المناخ".

وتأمل منظمات المجتمع المدني حاليا أن يتم إحياء كلتا المبادرتين خلال قمة السبع في قصر إلماو.

وإلى جانب أعضاء مجموعة السبع وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هناك أيضا مسؤولون من إندونيسيا والهند وجنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين تمت دعوتهم للقمة.

ومن جانبها دعت فريدريكا مايستر، المسؤولة الإعلامية بألمانيا لمنظمة "المواطن العالمي" المعنية بمكافحة الفقر المدقع في العالم، للإعلان عن تعهدات مالية، وقالت: "الأزمات الكبيرة بالعالم تزداد سوءا، ولكن الأموال القادمة من الدول الغنية للانتعاش الاقتصادي المقدمة للجميع لا تعكس ذلك".

وتابعت قائلة: "يتعين على مجموعة السبع حاليا منح أولوية للاستثمارات في الدول الفقيرة بالعالم، يجب ألا يتم نسيان ذلك وكذلك استثمارات البنية التحتية خلال المباحثات عن تنمية الاقتصاد العالمي"، وأكدت أن هناك حاجة لأموال إضافية لأجل الدول الأكثر فقرا بالعالم.





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