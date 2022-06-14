الصين تخطط لبناء مجتمع متكيّف مع تغير المناخ

المصدر: دبي - البيان

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وضعت الصين إجراءات مفصلة لتعزيز قدراتها على مراقبة تغير المناخ والوقاية من مخاطره، ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في جهود البلاد لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية اليوم.

ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2035، التي أصدرتها 17 هيئة بصورة مشتركة بما فيها وزارة الإيكولوجيا والبيئة، تسعى الصين إلى بناء مجتمع قادر على التكيف مع تغير المناخ بشكل أساسي بحلول عام 2035، مع تحسينات كبيرة في قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

ووفقاً لـ «شينخوا»، فإن الاستراتيجية أشارت إلى أنه بحلول عام 2035، ستصل قدرة البلاد على مراقبة تغير المناخ والإنذار المبكر إلى مستوى متقدم عالمياً، في حين سيكون نظام إدارة مخاطر المناخ والوقاية منها ناضجاً بشكل أساسي. وأضافت إن الصين ستتخذ تدابير لمنع مخاطر الكوارث الكبرى المرتبطة بالمناخ والسيطرة عليها بطريقة فعالة، إلى جانب مواصلة تحسين النظام التقني والقياسي للتكيف مع تغير المناخ.

وحسب الوكالة، أصدرت الصين لأول مرة استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ عام 2013، وهي المرة الأولى التي تجعل فيها البلاد التكيف مع تغير المناخ استراتيجية وطنية. ومنذ ذلك الحين، حققت الصين نتائج إيجابية في تحسين التكيف مع تغير المناخ في المناطق والصناعات الرئيسية.

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