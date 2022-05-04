الكرملين ينفي مهاجمة مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول بأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى الكرملين اليوم الأربعاء أن تكون القوات الروسية تشن هجوما على مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، مؤكدا أنها لا تنوي اقتحامه بعد أن اتهمت أوكرانيا موسكو بمهاجمة المنطقة الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، "أعطي الأمر علنا (في 21 أبريل) من القائد الأعلى (فلاديمير بوتين) بإلغاء أي عملية اقتحام"، مؤكدا أن قوات موسكو تحاصر الموقع لكنها لا تتدخل إلا "لتمنع بسرعة محاولات" مقاتلين أوكرانيين العودة إلى "مواقع إطلاق النار".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز