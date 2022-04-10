ماكرون ولوبان سيخوضان جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

المصدر: د ب ا

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أظهرت التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية مساء اليوم "الأحد" تقدم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبان.

وقالت محطتا "فرانس 2" و"تي إف 1" إن الليبرالي ماكرون واليمينية المتطرفة لوبان لديهما أفضل الفرص لخوض جولة إعادة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحسب "تي إف 1"، حصل ماكرون على 28.6% من الأصوات متقدما بشكل ملحوظ على لوبان التي حصلت على 24.4%، بينما أفادت توقعات محطة "فرانس2" بحصول ماكرون على 28.1% ولوبان على 23.3%.

ورغم أن ماكرون"44 عاماً" لم يحظ برضا الكثير من الفرنسيين في فترة ولايته الأولى ورغم أنه لم يكن مثيرا للحماس في حملته الانتخابية، فإنه استفاد من ضعف المرشحين الآخرين ومن رغبة الفرنسيين في الاستقرار في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

في المقابل، حاولت لوبان أن تكسب نقاطاً من خلال الحديث بنبرة أكثر اعتدالا مقارنة بما كان من قبل، وقدمت نفسها بوصفها محامية عن هؤلاء الذين يعانون من التضخم وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

ولم يلعب المرشحون الآخرون للرئاسة الفرنسية سوى دور أقل بشكل ملحوظ في الحملة الانتخابية.

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