كوريا الجنوبية تختبر صاروخاً بعد عمليات إطلاق صواريخ من الشمال

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية أجرت اليوم الأربعاء اختبارا لإطلاق صاروخ أرض-جو طويل المدى بعد شهر من اختبار كوريا الشمالية لعدد قياسي من الصواريخ التي يحتمل أن تكون قادرة على مراوغة الدفاعات الصاروخية للجنوب.

وقالت يونهاب نقلا عن مصادر لم تذكرها إنه تم إطلاق الصاروخ إل-سام بنجاح من موقع اختبار في تايان على بعد 150 كيلومترا إلى جنوب غرب العاصمة سول. ورفضت وزارة الدفاع تأكيد النبأ.

وتصاعد التوتر الدولي بفعل سلسلة التجارب الأخيرة للصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية. وشهد شهر يناير عددا قياسيا لمثل هذه الاختبارات، حيث أجرت بيونجيانج ما لا يقل عن سبع عمليات إطلاق صواريخ، من بينها نوع جديد من "الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت" قادر على المناورة بسرعة عالية، مما يجعل من الصعب اعتراضه.

وتقول وكالة تطوير الدفاع في كوريا الجنوبية إن إل-سام هو "نظام أسلحة محلي رائد" وقيد التطوير حاليا للدفاع ضد الصواريخ أو غيرها من التهديدات على ارتفاعات عالية.

ومن المقرر أن يصبح الصاروخ الاعتراضي الجديد جاهزا للعمل بحلول عام 2026. وقالت يونهاب اليوم الأربعاء إن الاختبار كشف احتمالية التعجيل باستخدامه.

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