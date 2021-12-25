البابا فرنسيس يمتدح التّواضع ويدعو لمساعدة الفقراء في قداس عيد الميلاد

المصدر: د ب أ

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امتدح البابا فرنسيس فضائل التواضع خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس في روما مساء أمس الجمعة للاحتفال بليلة عيد الميلاد.

وحث رئيس الكنيسة الكاثوليكية على "ألا نسمح بأن نبكي على النبل الذي ليس لدينا. ولنتوقف عن الشكوى.. ونمنع أنفسنا عن الجشع الذي يتركنا دائما غير راضين".

وقال البابا إن "عيد الميلاد هو وقت يحتاج فيه كل منا إلى البحث عن الشجاعة للتخلص من دروعنا والتخلص من زخارف أدوارنا، وعلاقاتنا الاجتماعية، وبريق هذا العالم وانتهاج .. التواضع".

وفي كلمته، أكد البابا على ضرورة تقديم الكنيسة الدعم للفقراء.

وقال إن "الدعوة تنطوي دائما على الإحساس بالفقراء، بأولئك المحتاجين، ليس فقط للأشياء المادية ولكن للأشياء الروحية والعاطفية والأخلاقية. إن الذين يشعرون بالجوع للخبز وأولئك الذين يشعرون بالجوع للمعنى أو الهدف أيضا فقراء".

وأضاف بابا الفاتيكان "الكنيسة مطالبة بدعم كل صور الفقر، نظرا لأننا جميعا فقراء، كلنا بطريقة أو بأخرى محتاجين. ولكن الكنيسة تدعم الفقراء أيضا لأننا نحتاج إليهم: نحتاج لصوتهم وحضورهم وأسئلتهم ونقدهم".

واحتفل البابا (85 عاما) بليلة عيد الميلاد وفقا للقيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، وهو أمر يتكهن خبراء الفاتيكان بأنه لن يكون سعيدا بشأن ذلك.

وحضر نحو 1500 من المصلين القداس، مرتدين كمامات مع مراعاتهم للتباعد الاجتماعي حيث جلسوا حول المذبح البابوي الرئيسى.

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