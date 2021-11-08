كوريا الشمالية تنظم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحيّة

المصدر: يونهاب

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأحد أنه تم تنظيم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، على النحو المنصوص عليه في «سياسات النضال» لحزب العمال الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المسابقة أقيمت أول أمس السبت «لتفقد كيف أجرت قوات المشاة الميكانيكية للجيش الشعبي الكوري الشمالي تدريباتها لزيادة القدرات القتالية المدفعية المتنقلة».

وقد أشرف على المنافسة "بارك جونغ-تشون"، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للحزب الحاكم. لكن الزعيم "كيم جونغ-أون" لم يحضر الحدث.

وقالت الوكالة: «بمجرد إصدار أوامر إطلاق النار من قبل قادة الوحدات المشتركة، تنافست المدافع على قصف وإبادة العدو المستهدف بدقة».

وقال التقرير إن الوحدة، التي فازت بالمركز الأول، حصلت على «شهادة وميدالية وشارة المدفع المتميز»، وأضاف أن "بارك" كان «راضيا للغاية عن نتائج المسابقة».

جدير بالذكر أنه من غير المعتاد أن تكشف كوريا الشمالية النقاب عن مسابقات المدفعية التي لم يرأسها الزعيم "كيم".

وتأتي المنافسة في الوقت الذي تدعو فيه بيونغ يانغ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى التخلي عن «المعايير المزدوجة»، منتقدة سيئول وواشنطن لوصفهما لأنشطة الشمال العسكرية بأنها «استفزازات»، مع وصف الأنشطة العسكرية الخاصة بهما على أنها «ردع».

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