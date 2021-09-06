النفط يواصل هبوطه بعد تخفيضات كبيرة في أسعار الخام السعودي لآسيا

المصدر: رويترز

واصلت أسعار النفط هبوطها اليوم الاثنين بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية؛ أكبر مصدر في العالم، أسعار الخام لآسيا في مطلع الأسبوع، مما يشير إلى توافر المعروض بشكل جيد في الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 57 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 72.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر 68.73 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.8 في المئة.

وأخطرت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط العملاء في بيان أمس الأحد بأنها ستخفض أسعار أكتوبر لجميع أنواع الخام المباعة إلى آسيا، أكبر منطقة شراء لها، بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.

وأشار استطلاع أجرته رويترز بين شركات التكرير الآسيوية إلى أن تخفيضات الأسعار كانت أكبر مما كان متوقعا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز