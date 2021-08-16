كوريا الجنوبية تأسف لتقديم سوغا القرابين لضريح ياسوكوني

المصدر: يونهاب

أعربت كوريا الجنوبية أمس الأحد عن أسفها حيال تقديم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قرابين لضريح ياسوكوني وزيارة قائد آخر للضريح بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية تشوي يونغ-سام، إن "الحكومة تعرب عن خيبة أملها العميق وأسفها حيال تكرار القادة اليابانيين إرسال القرابين وتقديم الزيارات لضريح ياسوكوني الذي يجمل العدوان الياباني السابق ويكرم مجرمي الحرب".

وأضاف "تحث الحكومة الأشخاص المسؤولين في اليابان على أن يُظهروا بأفعالهم نقدهم المتواضع لأنفسهم والتفكير الحقيقي في التاريخ، مع الإشارة إلى أنه فقط استنادا على هذا، ستكون اليابان قادرة على بناء علاقات موجهة نحو المستقبل مع كوريا الجنوبية واكتساب ثقة البلاد المجاورة الأخرى".

وكان سوجا قد أرسل قاربين إلى الضريح وزاره ثلاثة أعضاء من وزارته بما يشمل وزير البيئة شينجيرو كويزومي ووزير التعليم كويتشي هاجيودا، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

منذ توليه منصب رئيس الوزراء في سبتمبر من العام الماضي خلفا لشينزو آبي، لم يزر سوجا الضريح ولكنه أرسل القرابين مرتين، أحدها في أكتوبر الماضي والأخرى في أبريل من هذا العام.

كما أظهرت تقارير إخبارية أن آبي زار الضريح أمس الأحد، وهي رابع زيارة مؤكدة منذ مغادرته منصبه.

ويكرم ضريح ياسوكوني قتلى الحرب اليابانيين، بما يشمل 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى.

وأثارت زيارات القادة اليابانيين للضريح إدانة شديدة من البلاد الآسيوية المجاورة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، حيث كان يُنظر إليها على أنها محاولة لتجميل الماضي العسكري للبلاد.

واستدعت الخارجية الكورية يوم الجمعة دبلوماسيا يابانيا رفيع المستوى في السفارة اليابانية لدي سيئول، احتجاجا على زيارة وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي للضريح.

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