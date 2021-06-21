أمريكا: خلافات رئيسة في مفاوضات إيران النووية

المصدر: (واشنطن، فيينا - وكالات )

أكدت واشنطن أن خلافات لا تزال قائمة بين طهران والقوى العالمية في المحادثات التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس في مقابلة مع قناة «إيه.بي.سي نيوز»: «لا تزال هناك مسافة كبيرة لابد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسة بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها». وأشار إلى أن مسألة أي العقوبات هي التي سترفع عن إيران لا تزال محل نقاش.

وانتهت الجولة السادسة من المباحثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا أمس بإحراز تقدم، لكن من دون التوصل لاتفاق، حسبما قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المباحثات.

وكانت الولايات المتحدة تأمل في البداية في حدوث انفراجة قبل إجراء الانتخابات الإيرانية الجمعة الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المبعوث الروسي إلى المباحثات ميخائيل أوليانوف إن التوصل لاتفاق «ربما يتم في غضون أسبوعين»، كما شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن «تضييع الوقت ليس في مصلحة أحد».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز