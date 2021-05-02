الهدنة بين قرغيزستان وطاجيكستان صامدة

المصدر: بشكيك - أ.ف.ب

أعلنت قرغيزستان، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طاجيكستان صامد، بعدما اتّهمت طاجيكيين بارتكاب جرائم، خلال اشتباكات حدودية بين البلدين هي الأعنف منذ عقود.

وأفادت الداخلية القرغيزية أن حصيلة الإصابات في قرغيزستان ارتفعت إلى أكثر من 160، فيما حصيلة القتلى بلغت 34 بينهم 31 مدنياً.

وأعلنت الوزارة فتح 11 دعوى جنائية بحق مواطنين من طاجيكستان على صلة بأعمال العنف، بما في ذلك تحقيقات بجرائم قتل، وعبور غير شرعي للحدود.

وتشهد الحدود المتنازع عليها بين البلدين في آسيا الوسطى اشتباكات منتظمة، منذ مدة طويلة بين السكان المحليين حول الأرض والمياه، وغالباً ما يتدخل حرس الحدود لفضها، لكن أعمال العنف الأخيرة تعد الأكثر خطورة منذ استقلالهما قبل 30 عاماً.

والخميس الماضي تم التوصل لوقف إطلاق نار، لكن قرغيزستان أقرت بأن إطلاق النار من جانبي الحدود استمر في اليومين الماضيين، قبل اجتماع بين وفدين، يترأسهما رئيسا لجنتي الأمن القومي في البلدين، اتفق خلاله الطرفان على إنشاء مجموعات عمل، للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار.

وصرّح ناطق باسم لجنة الأمن القومي القرغيزية أنه منذ الاجتماع «لم تسجّل أي حوادث إطلاق نار»، واصفاً الأوضاع عند الحدود بأنها «هادئة وسلمية».

وصباح اليوم الأحد، اتّفق رئيسا لجنتي الأمن القومي في البلدين على إقامة بروتوكول حدودي، وفق الموقع الإلكتروني للحكومة القرغيزية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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