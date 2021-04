بالفيديو.. ميت رومني يرفض التصفيق لبايدن في خطاب الـ 100 يوم

امتنع السيناتور الجمهوري، ميت رومني، عن التصفيق عند حديث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خطته لفرض ضرائب على الأمريكيين الأغنياء ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن السيناتور عن ولاية يوتا، رفض الوقوف والتصفيق عندما تطرق بايدن للموضوع في خطابه أمام الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب.

ويمتلك رومني ما قيمته 250 مليون دولار من خلال حياته المهنية في شركة الأسهم الخاصة "بين كابيتال".

