بالفيديو.. ميت رومني يرفض التصفيق لبايدن في خطاب الـ 100 يوم

المصدر: البيان الإلكتروني

امتنع السيناتور الجمهوري، ميت رومني، عن التصفيق عند حديث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خطته لفرض ضرائب على الأمريكيين الأغنياء ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن السيناتور عن ولاية يوتا، رفض الوقوف والتصفيق عندما تطرق بايدن للموضوع في خطابه أمام الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب.

ويمتلك رومني ما قيمته 250 مليون دولار من خلال حياته المهنية في شركة الأسهم الخاصة "بين كابيتال".

Mitt Romney was *not* feeling Biden's comments about raising the minimum wage pic.twitter.com/lKuU0HeDiC — Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2021

وقال الرئيس الديموقراطي في الخطاب "حان الوقت لكي تبدأ الشركات الأميركية وأغنى 1% من الأمريكيين في دفع نصيبهم العادل".

وأظهرت الكاميرا رومني جالسا عندما أشاد المشرعون من حوله بالخطة وكانوا يصفقون، وفق "قناة الحرة".

وبدا رومني غير متأثر بنفس القدر عندما جدد بايدن دعوته إلى حد أدنى للأجور قدره 15 دولارا في الساعة.

ودعا الرئيس الكونغرس إلى تمرير قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا. وأشار إلى أنه لا ينبغي لأحد يعمل 40 ساعة في الأسبوع أن يعيش تحت خط الفقر".

وقال بايدن إن الطبقة الوسطى هي التي بنت أمريكا وليست وول ستريت، مؤكدا أن الفلسفة الاقتصادية التي يستفيد منها فقط الأثرياء لم تكن أبدا ناجحة وأن كبرى الشركات عليها تدفع حصتها المعقولة من الضرائب.

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