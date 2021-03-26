النفط يهبط 4% وسط إغلاقات جديدة تقوض آمال تعافي الاقتصاد

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت أسعار النفط 4 % أمس الخميس، مواصلة أداءها الضعيف بفعل تجدد الإغلاقات في أوروبا وآسيا للتصدي لتنامي معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفقدت الأسعار معظم مكاسب الجلسة السابقة والتي أعقبت أنباء جنوح سفينة حاويات ضخمة بقناة السويس. وما زالت السفينة عالقة، لكن السوق تتغاضى عن ذلك، نظراً لضآلة نسبة شحنات النفط الخام العالمية التي تستخدم القناة.

ونزل خام برنت 2.46 دولار بما يعادل 3.8 % ليتحدد سعر التسوية عند 61.95 دولاراً للبرميل. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.62 دولار أو 4.3 % ليغلق على 58.56 دولاراً للبرميل.

وتعيد دول أوروبية فرض القيود الرامية إلى احتواء (كوفيد19)، مما سيقلص طلب المنطقة. وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، أكبر زيادة لها في إصابات فيروس كورونا منذ يناير.

وقال بوب يوجر، المتعامل لدى ميزوهو في نيويورك، «ألمانيا وإيطاليا وغيرها بمنطقة اليورو تنتكس، والدمار اللاحق بالطلب طاغ».

وفي أجزاء من غرب الهند، أمرت السلطات الناس بلزوم منازلهم في ظل ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس إلى ذروتها في 5 أشهر.

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