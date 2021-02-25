بريطانيا تخفض مستوى إنذار كورونا بعد تراجع الإصابات

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أنها خفضت مستوى الإنذار بشأن فيروس كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومية.

وأصدر كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بيانا مشتركا، أوصوا فيه بخفض مستوى الإنذار بالبلاد من خمسة، وهو أعلى درجة إنذار، إلى مستوى أربعة.

ويعني ذلك أنه لم يعد هناك "خطر مادي من تعرض خدمات الرعاية الصحية لضغوط" خلال تفشي الجائحة لكن الوباء "لا يزال منتشرا بشكل عام، والعدوى مرتفعة أو ترتفع بشكل مضاعف".

وجاء في البيان أن "الخدمات الصحية في أنحاء الأقاليم الأربعة لا تزال تحت ضغط كبير، مع وجود أعداد كبيرة للمرضى في المستشفيات".

واستطرد البيان أنه "مع ذلك، وبفضل جهود الجمهور، نشهد الآن تراجع الأعداد بشكل مستمر، وانحسار التهديد بتعرض خدمة الصحة الوطنية /إن إتش إس/ وخدمات صحية أخرى لأعداد كبيرة من المرضى يفوق طاقتها في غضون 21 يوما".

وأضاف أن معدلات الإصابة وضغوطات المستشفيات والوفيات لا تزال "مرتفعة للغاية"، وشجع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان قد تم تطبيق مستويات الإنذار في مايو الماضي، لمساعدة مسؤولي الصحة على إبداء المشورة للحكومة بشأن أفضل مسار من التحرك بشأن التصدي للجائحة.

ووفقا لأحدث بيانات حكومية، تم تسجيل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1ر4 مليون إصابة.

وتوفي أكثر من 122 ألف شخص بعد إصابتهم بالفيروس حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.

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