بعد الانخفاض التاريخي في درجات الحرارة.. مشاهد مروعة تعكس حجم معاناة سكان تكساس

أدى الانخفاض التاريخي في درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى تجمد جزء كبير من ولاية تكساس المعروفة بالحرارة والجفاف، وانقطع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات في جميع أنحاء الولاية.

ونشر سكان دالاس وتكساس صوراً وفيديوهات مؤلمة تعكس حجم معاناتهم من موجة البرد المفاجئة في المدينة التي تصل درجات الحرارة فيها شهر فبراير عادةً إلى 60 درجة.

ونشر المواطن توماس بلاك صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رقاقات جليدية معلقة على مروحة سقف في ردهة المبنى السكني الذي يقطنه.

التقط بلاك الصورة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين وقال إن أنبوبا قد انفجر على ما يبدو وتجمد الماء المتسرب منه على المروحة.

وفي الأيام الأخيرة، شهد بلاك مشاهد أكثر قسوة لبرك وممرات متجمدة ومياه تتدفق من المباني، وقال إن المياه انقطعت عن شقته بسبب انفجار الأنابيب في كل مكان.

