توم مور ابن الـ 100 الذي قاتل الفيروس.. أصيب به

المصدر: دبي – أمجد عرار

في عددها يوم 19 أبريل 2020، نشرت البيان تقريراً حول الكابتن المتقاعد البريطاني توم مور الذي بدأ باكراً بحملة خيرية لجمع تبرعات لمكافحة وباء كورونا، وتجاوز المبلغ الذي جمعه في تلك الحملة 31 مليون دولار ليبرهن على أن عطاءه عابر للزمن والكهولة.

«البيان» كتبت في تقريرها أن «العطاء ليس له عمر أو جنس أو لون. طالما أن الإنسان على قيد الحياة، فإنه غالباً قادر على أن يكون على قيد العطاء، وطالماً أنه يعيش للآخرين كما لنفسه، فإنه يستطيع ألا يكف عن البقاء عضواً فاعلاً وتقديم ما ينبغي في اللحظة الضرورية، وحين يحتاج الوضع مبادرة من نوع ما ذات فائدة وجدوى».



وها هي ابنة الكابتن ابن الـ 100 عام، تعلن أن أباها نُقل للمستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس. وكتبت هانا على تويتر: «أود أن أبلغ الجميع اليوم أن والدي نُقل إلى المستشفى». وأضافت: «كان يعالج خلال الأسابيع القليلة الماضية من الالتهاب الرئوي، وثبُتت الأسبوع الماضي إصابته بكورونا. كان معنا في البيت حتى أمس (الأول) عندما احتاج لمساعدة إضافية في التنفس. يُعالج في جناح وليس في وحدة للعناية المركزة». وقالت: «نأمل أن يعود إلى المنزل في أقرب وقت ممكن».



مصدر إلهام



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون على «تويتر» إنه متعاطف مع مور وعائلته، مضيفاً: «لقد ألهمت الأمة بأكملها، وأنا أعلم أننا جميعاً نتمنى لك الشفاء التام».



المحارب القديم الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية استحوذ على اهتمام الناس في أبريل، قبل عيد ميلاده المئة بقليل، عندما نُشرت له لقطات مصورة وهو يقوم بتلك الجولات متكئاً على إطار يساعده على المشي حول حديقته بقرية مارستون مورتين في شمال لندن.



كان أمله أن يجمع 1000 جنيه إسترليني، لكنه جمع ما يزيد على 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) دعماً لهيئة الصحة العامة وحطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس وحصل على وسام فارس من الملكة إليزابيث، وحققت أغنية له المركز الأول في المبيعات وكتب سيرته الذاتية وساعد في إنشاء مؤسسة خيرية.



100 لفّة



مور قطع مئة لفة من المشي حول حديقة منزله، وهو يستخدم ممشاة بعجلات منذ أن تعرض لكسر في عظمة الفخذ وحدّد لنفسه هدفاً بالمشي حول حديقته مئة مرة، وهي مسافة 25 متراً، قبل عيد ميلاده المئة الذي حل في الـ 30 من أبريل. وقال على الأثر: «سأواصل المشي ما دامت التبرعات مستمرة»، وكانت تبرعات حملته قد وصلت إلى 22.5 مليون دولار.



مور شارك أيضاً مع المغني البريطاني مايكل بول لإطلاق أغنية جماعية مع كورال جهاز الصحة القومي (إن إتش إس) لتحشيد الشعب ورفع المعنويات وزيادة منسوب التبرعات. الأغنية مستوحاة من نشيد مشجعي نادي ليفربول الرياضي «لن تمشي وحدك»، وتم تسجيلها خلال 24 ساعة فقط. والكابتن مور شارك في الغناء وبإلقاء الكلمات.



وعبر المغني بول في حينه عن فخره بالغناء مع مور، قائلاً: «شرف عظيم لي أن أغني مع هذا البطل القومي بمساندة كورال (إن إتش إس)». وردّ مور في حديث تلفزيوني: «لم يخطر لي ولا في الأحلام أن أغني مع مايكل بول، ولكني أيضاً لم أتخيل يوماً أنه يمكنني جمع الملايين من الجنيهات من التبرعات فقط بالمشي في الحديقة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز