بومبيو يلغي القيود المفروضة على التواصل مع تايوان

المصدر: وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميو، رفع كل القيود التي فرضت سابقا على تعاون الولايات المتحدة مع تايوان، في ضربة جديدة إلى الصين من قبل الإدارة الحالية في واشنطن.

وقال بومبيو، في بيان: "تمثل تايوان ديمقراطية متطورة بشكل ديناميكي وشريكا موثوق به للولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك كانت وزارة الخارجية على مدار عدة عقود تفرض قيودا داخلية معقدة لرقابة تعاون دبلوماسيينا وموظفينا مع زملائهم التايوانيين. الولايات المتحدة اتخذت هذه الإجراءات بشكل أحادي الجانب في محاولة منها لاسترضاء النظام الشيوعي في بكين. لم تعد هناك حاجة إلى ذلك".

وأضاف : "أعلن اليوم أنني أرفع كل هذه القيود المفروضة بشكل أحادي. على أجهزة السلطة التنفيذية أن تعتبر كل إرشادات الاتصال الخاصة بالعلاقات مع تايوان والتي تم إصدارها سابقا من قبل وزارة الخارجية... كباطلة وغير معمول بها".

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