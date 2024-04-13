الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في أستراليا

المصدر: أبوظبي، وام - سيدني، وكالات

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دانت دولة الإمارات بشدة، عملية الطعن التي وقعت في مدينة سيدني الأسترالية وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة أستراليا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقُتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح بينهم طفل في شهره التاسع، عندما هاجم شخص يحمل سكيناً متسوقين في مركز تجاري مزدحم في سيدني أمس السبت، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.

ووقع الهجوم في مركز ويستفيلد بونداي جانشكن التجاري الواسع، في وقت كان يكتظ بعدد كبير من المتسوقين بعد ظهر السبت.

وقالت كارين ويب مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي، إن 5 من الضحايا الـ 6 الذين لاقوا حتفهم من النساء فيما نُقل ثمانية أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى المستشفى لإصابتهم بطعنات.

وفيما لم تتضح دوافع الهجوم بعد، قال مساعد مفوض شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز أنتوني كوك: «لا أعلم في هذه المرحلة من هو المهاجم، الوقت ما زال مبكراً، التحقيقات في بداياتها ونواصل المساعي لتحديد هوية الجاني». وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، إن المهاجم تصرف بمفرده على ما يبدو.

وأضاف: «بالنسبة لنا جميعاً هذا المساء، يعجز الكلام عن وصف المشاهد المروعة في بونداي جنكشن». وأضاف في مؤتمر صحفي: «هذا عمل من أعمال العنف المروعة استهدف بشكل عشوائي أبرياء كانوا يتسوقون في يوم سبت عادي، قلوب جميع الأستراليين الليلة مع ضحايا هذه الأعمال الفظيعة».

ووصف شاهد لم يذكر اسمه، الشرطية وهي تطلق النار على المهاجم لهيئة الإذاعة الأسترالية قائلاً: «لو لم تطلق الشرطية النار عليه، كان سيواصل ما يفعله، فقد كان في حالة جنونية، اقتربت الشرطية منه وقامت بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له، وكان يحمل سكيناً كبيراً مصقولاً، وبدا وكأنه كان عازماً على ارتكاب مذبحة».

وأظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشوداً تفر من المركز وسيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ تهرع إلى المنطقة.

وقالت الشرطة، إن المركز التجاري سيظل مغلقاً اليوم مع استمرار التحقيق.

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