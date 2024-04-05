إقبال كثيف في انتخابات «مجلس الأمة» الكويتي

المصدر: الكويت - ليلى بن هدنة

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في أجواء سادتها المشاركة الشعبية الواسعة، جرت أمس في الكويت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الـ18، وسط تطلع الكويتيين لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.

وبعد مرور نحو 8 ساعات على فتح أبواب الاقتراع تزايد الإقبال على التصويت، وشهدت اللجان الانتخابية مشاركة كبيرة من المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية، وتراوحت نسبة التصويت المبدئية في الدوائر الانتخابية بعد العشاء بين 33 % و 44 %.

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834.733 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تُجرى وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد. وشهدت الانتخابات إقبالاً واسعاً رغم تزامنها مع شهر رمضان المبارك.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللجان الانتخابية، وأكد أن نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت فوق ممتازة. وتنقسم الكويت لخمس دوائر انتخابية، بواقع 10 مقاعد لكل دائرة، وتجري الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد.

تفاؤل

وقال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، محمد العتيبي، إن نسبة إقبال الناخبين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية «أمة 2024» التي شهدتها أمس «كثيفة» في الدوائر الانتخابية الخمس على الرغم من إجرائها خلال فترة الصيام. وتوّقع العتيبي في تصريح بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المستمرة حتى منتصف الليل هي الأعلى.

وأدلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، بصوته في اللجنة الانتخابية بمدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة في منطقة سلوى.

وأكد تكاتف جميع الجهود في الدولة لتحقيق أعلى معايير النزاهة في انتخابات (أمة 2024) وتيسيرها لإظهار العرس الديمقراطي الكويتي بأحسن صورة، وبين أنه تم اختيار نحو 759 عضواً من أعضاء السلطة القضائية ما بين قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة للمشاركة في تنظيم الانتخابات إلى جانب اختيار 400 عضو احتياط.

تنافس

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحاً على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104.038 ناخباً وناخبة (50398 ذكوراً - 53640 إناثاً)، في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحاً على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95.302 ناخب وناخبة (46639 ذكوراً - 48663 إناثاً).

أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحاً على أصوات 143.693 ناخباً وناخبة (68991 ذكوراً - 74702 إناثاً)، بينما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحاً للحصول على أصوات 220.932 ناخباً وناخبة (106534 ذكوراً - 114398 إناثاً).

وفي الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 40 مرشحاً على عدد أصوات 270.768 ناخباً وناخبة (133386 ذكوراً - 137382 إناثاً).

وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين. يخوض هذه الانتخابات، 200 مرشح ومرشحة بينهم 47 نائباً من المجلس المُنحل ورغم أن غالبية الناخبين من النساء، فهناك فقط 13 مرشحة للظفر بمقعد نيابي، إذ لم تشهد الانتخابات الأخيرة سوى فوز مرشحة واحدة هي جنان بوشهري. ومن المنتظر أن تُعلن النتائج اليوم الجمعة، يعقبها إعلان استقالة الحكومة وفق الدستور.

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