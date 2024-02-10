الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام ووكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم بلوشستان الباكستاني، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية، والشعب الباكستاني الصديق، وأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا، ووقع انفجاران قرب مكتبي مرشحين في الانتخابات العامة في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، أسفر عن مقتل 22 شخصاً، ما أثار مخاوف أمنية على عملية الاقتراع الجارية في البلاد.

وتوجه الباكستانيون صوب صناديق الاقتراع، في ظل تصدر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار.

وأكدت السلطات الباكستانية أنها عززت الإجراءات الأمنية عند مراكز الاقتراع.

وقع الانفجار الأول، الذي حصد 12 شخصاً، عند مكتب أحد المرشحين المستقلين في منطقة بيشن، بينما وقع الثاني في بلدة قلعة سيف الله، الحدودية مع أفغانستان، قرب مقر لحزب ديني كان في السابق هدفاً لهجمات مسلحين، وذلك وفقاً لما قاله وزير الإعلام في الإقليم.

ولم يتضح بعد المسؤول عن الهجومين. كما تعارض عدة جماعات سياسية باكستانية، وجماعات انفصالية من بلوشستان، الحكومة، حيث نفذت هجمات في الأشهر القليلة الماضية، وفق مراقبين.

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