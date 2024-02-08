الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في إسطنبول

المصدر: أبوظبي - وام، وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسطنبول، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على من كان وراء هذا العمل الإرهابي، وللإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة التركية، والشعب التركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، نقلاً عن تصريحات رسمية منسوبة لـ«الداخلية التركية»، أطلق إرهابيان من تنظيم «دي هي كا بي جي» اليساري المتطرف، أول من أمس، النار أمام مبنى قصر العدل في إسطنبول، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر شرطة، و3 مدنيين، قبل تمكن قوات الأمن قتل أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على الآخر مصاباً.

كما أفاد مراسل وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، من أرض الحدث، بأنه تم إطلاق نار من قبل شخص أو أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر «تشاغلايان» العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

على إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف. في الغضون، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستواصل بحزم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها دون التفرقة بينها.

وهنأ أردوغان قوات الأمن التي نجحت في منع الهجوم الغادر بفضل تدخلهم بالوقت المناسب. وقال: تمكنت عناصر الشرطة من تحييد الإرهابيين، أحدهما امرأة والآخر رجل، قبل أن يتمكنا من تحقيق أهدافهما الوضيعة، حيث ستواصل تركيا كفاحها ضد كافة التنظيمات الإرهابية وداعميها دون أي تمييز».

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم. وفي معرض تعليقه على الأمر، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الاعتداء وقع أمام البوابة (C) لقصر العدل بإسطنبول. وأضاف أنه تم تحييد منفذي الهجوم، وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 عناصر أمن.

وأعلن كايا، أن منفذي إطلاق النار ينتميان إلى تنظيم «دي هي كا بي جي» اليساري المتطرف. وأكد الوزير التركي أن الإرهابيين رجل وامرأة هما «بنار بير قوتش»، «إمره يايلا». فيما أكد مقتل أحد الإرهابيين، وإلقاء القبض على الآخر مصاباً.

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