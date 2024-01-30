الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القاعدة الأمريكية قرب الحدود الأردنية السورية

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما جددت موقفها الثابت، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

رد ملائم

في واشنطن، أكّد ناطق باسم البيت الأبيض، أمس، أن الولايات المتحدة تعمل على الردّ «بالطريقة الملائمة» على الهجوم. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس جو بايدن «سيرد» على هجوم الأحد «بالطريقة الملائمة»، مضيفاً «لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعاً أوسع في الشرق الأوسط». وقال إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة هي التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الهجوم.

ونفت إيران أمس، ضلوعها في الهجوم. وقال المتحدث باسم الخارجية، ناصر كنعاني، في بيان، إنّ بلاده «لا تريد أن يتوسّع الصراع في الشرق الأوسط».

في بغداد، قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة، في بيان «تستنكر الحكومة العراقية التصعيد المستمر، وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة - الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة».

تجنب التوسيع

وأضاف العوادي «في وقت يدعو العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية، تجنّب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع».

وأضاف أن «انعكاس هذه التطورات يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوّض جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات، وكذلك يعرّض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر».

وأدانت ألمانيا بأشد العبارات، الهجوم القاتل على جنود أمريكيين في الأردن.

وصرح متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، أمس، بأن مثل هذا العمل «غير مسؤول تماماً»، نظراً للوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

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