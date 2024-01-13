الإمارات: الاعتداءات في البحر الأحمر تهديد غير مقبول لأمن المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام، ووكالات

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أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة «باب المندب» والبحر الأحمر، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية.

وأصدرت وزارة الخارجية ، بيانا قالت فيه «تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة «باب المندب» والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية».

أمن المنطقة

وأضافت وزارة الخارجية: «تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية».

وشنت أمريكا وبريطانيا، أمس، عدداً من الهجمات على مواقع محددة في اليمن، بعد تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي على سفن ملاحية في باب المندب بالبحر الأحمر ، واستهدفت الهجمات تجمعات للحوثيين في صنعاء والحديدة، ووصل عدد الغارات ا 73 غارة، واستخدمت بريطانيا وأمريكا أسلحة ضاربة ومتطورة في الهجوم.

وقف هجمات الحوثيين

في الأثناء، جدّدت فرنسا إدانتها لهجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، ودعت إلى وقفها فوراً في أعقاب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، «بهذه الأعمال المسلحة يتحمل الحوثيون مسؤولية بالغة الخطورة عن التصعيد في المنطقة».

من جهتها قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الضربات في اليمن كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر.وكتبت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي إكس «يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر».

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، إن «الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون تشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وتمثل تصعيدا لا يفيد أحدا». وأعلن وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، في بيان عن دعم بلاده تدعم بشكل كامل للضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن. وقالت الخارجية السعودية في بيان «أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً، لمساسها بمصالح العالم أجمع».

الى ذلك، دعت «الخارجية المصرية في بيان الى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، من أجل خفض حدة التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

خفض التصعيد

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن دولة الكويت تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر.

‏وشددت في بيان، على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية الحيوية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت أهمية خفض التصعيد، بشكل فوري، وتغليب صوت العقل، درءاً لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في المنطقة، التي تعتمد عليها معظم دول العالم.

كما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المملكة الأردنية الهاشمية تتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، «وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي».

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الأمريكي- البريطاني على اليمن جاء ردا الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

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