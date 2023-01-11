الدولة تتضامن مع السنغال وتعزي في ضحايا التصادم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية السنغال، في ضحايا تصادم حافلتين وقع وسط البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى جمهورية السنغال وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السنغال أعلنت حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 40 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات في حادث سير وسط البلاد بعد اصطدام حافلتين يوم الأحد الماضي. ووفقاً لما نقلت وكالات أنباء محلية وإفريقية، عن مسؤولين حكوميين، فقد وقع الحادث على طريق رئيسي يربط شرقي البلاد بغربيها قرب بلدة كافرين، التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة السنغالية داكار.

ولم يتم تحديد عدد المصابين، لكن وسائل إعلام سنغالية قدرت العدد بما بين 70 و115 مصاباً.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال في تغريدة له على «تويتر» إنه «حزين للغاية» بسبب الحادث، وأعلن الحداد ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين.وأوضح المدّعي العام في منطقة كاولاك ملابسات الحادثة الأليمة، قائلاً «بحسب عناصر التحقيق الأولية، انحرفت حافلة مخصصة لنقل الركاب إثر انفجار أحد إطاراتها عن مسارها، قبل أن تصطدم بمقدّمة حافلة أخرى آتية من الاتجاه المعاكس».

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