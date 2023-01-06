الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 35 صومالياً، وأصيب العشرات، أول من أمس، في تفجير انتحاري مزدوج وقع في مدينة «محاس» بإقليم «هيران» تبنته «حركة الشباب» الإرهابية.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي.

وشدد الحجرف في بيان على موقف المجلس الثابت والرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء فوري وموقف حاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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