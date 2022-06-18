الإمارات: الاتحاد الأوروبي قطب رئيسي في العلاقات الدولية

المصدر: نيويورك-البيان

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أكدت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً فاعلاً في إحلال السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، من خلال تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين، إذ يوضح نموذج الاتحاد الأوروبي أهمية المقاربات الإقليمية، ليظهر الاتحاد كقطب رئيسي في العلاقات الدولية، وليتحول على مر السنوات من لعب دور إقليمي إلى دور دولي.وقال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، محمد بوشهاب:«اليوم، تعزز مبادرات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، جهود الأمم المتحدة ومجلسنا هذا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين». وخارج نطاق حدود الاتحاد الأوروبي، يضيف بوشهاب:«ندرك مساهمات الاتحاد في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة الأوروبية ككل، وجهوده في تسهيل الحوار بين كوسوفو وصربيا، وكذلك دوره في تنفيذ اتفاقية دايتون في البوسنة والهرسك، من خلال قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات يوفور – ألثيا. وتلك أمثلة على دور الاتحاد في حل التوترات في منطقة غرب البلقان».

جهة فاعلة

وشدد بيان الإمارات أن «الاتحاد الأوروبي يواصل إظهار قدرته بأن يكون جهة فاعلة رئيسية في المجال الإنساني، إذ شهدنا ذلك مرة أخرى في استجابته للأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع في أوكرانيا. فمع تحول أكثر من ربع سكان أوكرانيا إلى نازحين، وتسجيل ما يقرب من خمسة ملايين أوكراني كلاجئين في جميع أنحاء أوروبا، تثني الإمارات على عمل الاتحاد الأوروبي في مساعدة الدول التي تستضيف الفارين من منازلهم بحثاً عن الأمان. في الوقت ذاته، يمثل دعم الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإنسانية في أوكرانيا، ودعمه للمحتاجين من المدنيين بتقديمه مساعدات تجاوزت قيمتها 373 مليون يورو، شريان حياة لهؤلاء المدنيين».

وأردف بوشهاب قائلاً: «يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات مهمة في الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، وتحسين الرعاية الصحية العالمية، بما في ذلك دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الأغذية العالمي، وتقديمه الدعم المالي لبرنامج المساعدات النقدية التابع لبرنامج الأغذية العالمي. وتعد هذه الشراكة في هذا الوقت غاية في الأهمية، حيث تواجه البلدان النامية ضغوطاً جديدة بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يعرض الناس الذين يرزحون تحت ظروف صعبة لمخاطر أكبر».

وختاماً، شدد بوشهاب أن الإمارات تتطلع إلى استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى العاملة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل الحفاظ على السلام والأمن إقليمياً ودولياً.

مرحلة حرجة

وفي بيان حول هايتي، قالت نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي: «نلتقي اليوم في وقتٍ تَمُرُّ فيهِ هايتي بمرحلةٍ حرجة، جرّاء تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعدِ عُنف العِصاباتْ الذي أسفَرَ عن مقتلِ ما يقارب من مئتي شخص في هايتي خلال شهرٍ واحدٍ، فضلاً عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، مع غياب المساءلة عن هذه الجرائم، كما أصبحت عمليات الاختطاف التي تَطالُ أيضاً موظفي الأمم المتحدة، مصدر تمويلٍ رئيسيّ للعصابات.

وأدت كافة هذه التحديات إلى تفاقم الحالة الإنسانية الهشة في البلاد، حيث يعاني اليوم أكثر من أربعة ملايين و500ألف شخصٍ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في الوقت الذي تواصل فيه هايتي التعرض إلى كوارث طبيعية جراء تغير المناخ، والتي بدورها تزيد من الاحتياجات الإنسانية وتعرقل وصول المساعدات الإغاثية.

وأضافت:«من هذا المنطلق، ترحب الإمارات بنتائج التقييم الاستراتيجي للأمين العام، والتي نرى أنها ستُثري مناقَشاتِنا خلال الفترة المقبلة». وأشارت إلى ثلاثة مجالات مهمة يجب التركيز عليها أولها أن وضع عملية سياسية شاملة وبقيادة وطنية يعد أحد أهم السبل لدعم هايتي في مسارِها نحو السلام والاستقرار وثانيها أنه يتعين دعم تدابير مكافحة ومنع الفساد، أما ثالثاً مواصلة تعزيز وبناء قُدُرات الشرطة الوطنية.وختاماً، تؤكد الإمارات على تضامُنِها مع الهايتيين، وعلى دعمِها القوي لمكتب بينو والجهود التي يبذلها لمساعدة هايتي على تحقيق الأمن والاستقرار.

إشادة

في سياق دعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، أشادت الإمارات بتبرعه بأكثر من 400 مليون جرعة من اللقاحات عبر برنامج «كوفاكس»، التابع للأمم المتحدة، كجزء من عمليات تسليم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من مليار و400 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم.

وجددت التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المانحين الرئيسيين الآخرين، يجب أن يعملوا لضمان تحقيق المساواة العالمية في الحصول على اللقاحات.

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