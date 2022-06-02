فعاليات أردنية لـ«البيان»: الإمارات قادت دول العالم العربي في مجال استكشاف الفضاء

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

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شدد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية د. عمار السكجي على أن لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، تسعى إلى تشجيع التعاون على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية من خلال بناء علاقات دولية ودبلوماسية بين الدول. وقال إن تولي عمران أنور شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ منصب رئيس «كوبوس» هو في غاية الأهمية، ويعد إنجازاً كبيراً وسيكون له أثره الإيجابي على المنطقة العربية والعالم، حيث يعد عمران من الشخصيات العلمية والإدارية المرموقة التي بذلت الكثير في علوم الفضاء والفلك.

واشاد السكجي بمسيرة الإمارات وجهودها في علوم الفضاء والفلك، حيث حققت تقدماً ملموساً خلال فترة سريعة جداً، وتوجت هذه الجهود بالوصول إلى لجنة الأمم المتحدة التي ستمكن الإمارات من تعزيز عملها والربط مع كافة وكالات الفضاء العالمية.

بدوره، هنأ الأمين العام للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور عوني الخصاونة الإمارات على هذا الإنجاز الجديد الذي سيصب في صالح الجهود المبذولة في علوم الفضاء والفلك، موضحاً أن ذلك يؤكد تقدير العالم أجمع على كل البرامج وإسهامات الإمارات التي أضافتها وتضيفها بشكل مستمر.

وفي السياق ذاته، أكد عالم الفلك الأردني عماد مجاهد، أن انتخاب أنور شرف جاء نتيجة العمل الحثيث الذي بذلته الإمارات في دعم علوم الفضاء والفلك، وهو يعكس ثقة العالم بالخطوات الإماراتية. وأضاف: «نشعر بالفخر والسعادة لوصول الإمارات إلى مثل هذا المنصب المهم جداً، فالإمارات قادت دول العالم العربي في مجال استكشاف الفضاء، وحققت إنجازات ووضعت الخطط المستقبلية للوصول إلى الأهداف المرجوة، فتمكنت من إرسال أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، وأيضاً نجحت في إرسال مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وأسست وكالة الفضاء الإماراتية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وغيرها من إنجازات».

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