العتيبة: التعاون بين الإمارات وأمريكا ساعد على التصدي لصواريخ الحوثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن التعاون الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة،ساعد في التصدي للصواريخ التي أطلقتها الجماعة الحوثية الارهابية على الامارات اليوم الاثنين.

وقال العتيبة عبر حساب السفارة الرسمي على "تويتر" : "الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم". مجدداً دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية.



Ambassador Al Otaiba: “Close UAE-US cooperation helped to repel another round of Houthi terror attacks this morning in the UAE.



Next step is to shut off financial and arms flows from their backers. US should move now to put the Houthis back on the terrorist list.”