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إكسبو 2020 دبي اليوم

العتيبة: التعاون بين الإمارات وأمريكا ساعد على التصدي لصواريخ الحوثي

المصدر:
  • البيان
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أكد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن التعاون الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة،ساعد في التصدي للصواريخ التي أطلقتها الجماعة الحوثية الارهابية على الامارات اليوم الاثنين.   

وقال العتيبة عبر حساب السفارة  الرسمي على "تويتر" :  "الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم". مجدداً دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
 

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