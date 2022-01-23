مجلس الجامعة العربية يدين الهجوم الإرهابي الآثم لميليشيات الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

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أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية، من خلال طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت منطقة "مصفح آيكاد 3 " ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات بتاريخ 17 يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية صدر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الامارات مؤخرا، والذي عقد برئاسة مندوب دولة الكويت الشقيقة، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

وترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب من دولة الإمارات.

ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا وآثما.

وأشاد بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه الصادر يوم 21 يناير 2022، الذي أدان من خلاله أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الغاشمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.

وشدد المجلس على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها. كما أكد تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمنا حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها الأخيرة على دولة الإمارات.

وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي الإرهابية لكي تتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.

ودعا مجلس الجامعة العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.

وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة "157".

من جانبه أكد سعادة السفير محمد أبو الخير مندوب جمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم، الذي نفذته ميلشيات الحوثي غير الشرعية، خاصة استهدافهم مدنيين وسقوطهم ضحايا.

كما أكد سعادته في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، الذي عقد اليوم، بمقر الجامعة لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الامارات مؤخرا، إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيات الحوثي، ودعمها الكامل لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات.

وأشار سعادته إلى الارتباط بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات والعلاقة الوثيقة بين البلدين.

ورحب مندوب مصر لدى الجامعة العربية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قام بإجراء اتصال هاتفي فور وقوع الحادث مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، للإعراب عن إدانة مصر للهجوم والتضامن مع دولة الإمارات.

الكويت..

من جانبه أكد سعادة السفير أحمد البكر مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية رئيس الاجتماع الطارئ، على الموقف العربي الموحد في إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت له دولة الإمارات من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يعد انتهاكا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وشدد سعادته في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية -على وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات وتأييد كافة جهودها لمكافحة الإرهاب. كما رحب بقرار مجلس الأمن الذي أدان هجمات الحوثيين، ودعا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لوقف هجماتهم، والعمل على الوصول لحل سياسي والاستجابة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن واتفاق استكهولم.

وأشار سعادته إلى تهديد هجمات الحوثيين للملاحة البحرية وما يشكله من خطر على أمن الممرات البحرية.

الأردن..

من جانبه أعرب سعادة السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى الجامعة العربية عن إدانة بلاده الكاملة لهجمات الحوثيين على أبوظبي وتضامنها الكامل مع دولة الإمارات.

من جانبه، أكد سعادة السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية أن الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وآخرها الاعتداء الذي وقع يوم 17 يناير على عاصمة دولة الإمارات أبوظبي والمناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية لا يمثل فقط استهداف للمقدرات الوطنية لدول الخليج العربية بل يرمي لزعزعة استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين ويهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية.

وشدد سعادته في كلمته على أن هذه الاعتداءات لمليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة على المنشآت المدنية تمثل وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها.

وقال سعادته إنه في ضوء تجاهل هذه الميليشيات لكافة القوانين الدولية والإنسانية ورفضها لكافة الجهود الأممية والاقليمية ومبادرات السلام الرامية لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق فإن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته لاتخاذ موقف حازم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها وممارسة ضغوط سياسية تجبرها على وقف أعمالها العدائية ضد الشعب اليمني ودول المنطقة.

وتقدم سعادته بالعزاء لدولة الإمارات حكومة وشعبا في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له المنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأعرب سعادته عن تضامن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مع دولة الإمارات ودعمها لها في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

من جانبه ، أدان سعادة رياض العكبري سفير جمهورية اليمن لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى جامعة الدول العربية الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرات مسيرة مفخخة باتجاه أبوظبي، معربا عن التعازي لحكومة وشعب دولة الإمارات في ضحايا هذا الحادث الإجرامي.

وأكد سعادته تأييد اليمن للحق القانوني والأخلاقي، لدولة الإمارات في الدفاع عن شعبها وأمنها وردع الهجمات الحوثية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تأتي في ظل تزايد هجمات الحوثيين على الشعب اليمني، كما تتزامن مع الهجمات الحوثية على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة الدولية. كما أشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى إطالة أمد الحرب، واستمرار المأساة الإنسانية المريرة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني.

ودعا سعادته المجتمع المدني ومجلس الأمن لدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية للاستجابة لدعوات السلام، وتحقيق حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ممارسة الحوثيين للقرصنة في البحر الأحمر، إضافة إلى الهجمات على الأهداف المدنية في دولة الإمارات والسعودية تستلزم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وقال سعادته إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تصدير الأسلحة للحوثيين، وضرورة معالجة مشكلة خزان النفط صافر العالق في البحر الأحمر والذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية.

وأدانت دولة فلسطين، الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، التي طالت مواقع ومنشآت مدنية راح ضحيتها مدنيون أبرياء.

وأعربت دولة فلسطين، في الكلمة التي ألقاها سعادة مهند العكلوك سفير دولة فلسطين في الجامعة العربية، عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع الأشقاء العرب.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، وإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة، وفقا للقانون الدولي وحفاظا على حياة المدنيين جميعا.

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