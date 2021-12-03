فعاليات مصرية: الإمارات نموذج فريد في التنمية والتطور

المصدر: القاهرة - محمد خالد

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تضرب الإمارات النموذج الأمثل في التنمية والتطور في المنطقة والعالم، كتجربة يشار إليها بالبنان ضمن التجارب الناجحة التي ترتكز على أسس بناء الإنسان وقيم المحبة والتسامح ومد يد الخير للجميع.

وبفضل جهود المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدأت الإمارات مسيرة نموذجية للتنمية والبناء، استكملها من بعده أبناؤه الذين ساروا عن النهج، مستشرفين المستقبل ومرتكزين على أسس علمية وتقنيات التكنولوجيا الحديثة لتصل الدولة لمراحل غير مسبوقة من التطور، تجعلها محط أنظار العالم بأسره، في ظل ارتباطها بعلاقات قوية مع الجميع، وحرصها على توازن سياستها الخارجية بشكل عقلاني.

مقدمة الدول

يقول المفكر السياسي المصري عضو مجلس الشيوخ، د.عبدالمنعم سعيد، إن الإمارات تأتي في مقدمة الدول العربية في أي نوع من الترتيبات المرتبطة بالتنمية حول العالم والمنافسة وحقوق المرأة والأقليات، وذلك عبر المؤثرات المختلفة سواء كانت الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك، بما جعل الإمارات تجربة مهلمة في الشرق الأوسط من ناحية النهضة والنمو.

ويردف سعيد قائلاً: «يعود ذلك إلى المغفور له، بإذن الله تعالى، مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي بدأ من نموذج الحداثة وأنشأ الدولة وأرسى قواعدها من حيث الأساسيات الخاصة بالتعليم والصحة والبنية الأساسية القوية، مع استغلال الثروات البترولية واستخدامها استخداماً رشيداً، في خطٍ متوازٍ مع معرفته الكبيرة بالإقليم العربي وحرصه القوي على التعامل مع الدول كافة، لا سيما علاقته الوطيدة مع مصر».

ويختتم عضو مجلس الشيوخ المصري حديثه بالإشارة إلى أن الإمارات أمة شابة، وتعتبر ملتقى أمم العالم، مقدّماً التهنئة بعيد الاتحاد الخمسين.

فخر للعرب

من جهته، يصف المفكر الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، التجربة الإماراتية بـ«المميزة»، مشدداً على أنها تمثل فخراً للعالم العربي «أين كانت الإمارات وإلى أين وصلت الآن؟ لديَّ صورة من مطار دبي قبل 40 عاماً، الآن المطار شاهد على ما حدث من تطور لافت، إذ صار من أكبر وأفضل المطارات حول العالم».

ويشير إلى أن الإمارات حقّقت طفرات ونهضة واسعة خلال العقود الأخيرة منذ تأسيسها، والفضل يرجع بداية لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي سار أبناؤه من بعده على نهجه. ويوضح فرج أن أبناء حكيم العرب نجحوا في استكمال المسيرة، وخلقوا أجيالاً جديدة من الشباب الواعد، وبالتالي رأينا الإمارات بهذا المستوى المتميز كتجربة يشار إليها بالبنان حول العالم.

أدوار هائلة

وفي السياق ذاته، يشير رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، منير زهران، إلى أن «نهضة الإمارات نهضة للعرب جميعاً». ويردف الدبلوماسي المصري قائلاً: «أهنئ الإمارات بهذا اليوم الغالي والعزيز علينا جميعاً، ونتمنى جميعاً لها دوام التقدم والتطور»، مشيراً إلى أن أبناء الشيخ زايد واصلوا المسيرة من بعده، فاستحقوا أن يكونوا فخراً للعرب كما كان ولا يزال الوالد المؤسس الشيخ زايد فخراً لجميع العرب، في ضوء الأدوار الهائلة التي قام بها.

مكانة عالمية

يتحدث المفكر الاستراتيجي المصري سمير فرج عن نجاح الإمارات في استضافة معرض «إكسبو2020 دبي» مشيراً إلى أن الإمارات أبهرت العالم، بما يكشف ما حدث من تطور واسع خلال العقود الأخيرة. كما تطرق فرج بالحديث عن السياسة الخارجية للإمارات في الفترات الأخيرة، ذلك أنها «حققت ما يسمى بالتوازن الإقليمي والعالمي»،كما أنها على المستوى العالمي أصبحت ذات مكانة متميزة بعلاقات متزنة مع كل الأطراف. ويختم فرج حديثه بقوله: «نهنئ الإمارات على ما وصلت إليه من مكانة عالمية ومتميزة».

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