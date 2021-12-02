سياسيون أمريكيون لـ«البيان»: الإمارات قصة نجاح كبرى

المصدر: واشنطن - أمير نبيل

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أكد مسؤولون رفيعون في الإدارات الأمريكية السابقة أن الإمارات تتبوأ الريادة وتمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات الملهمة، مهنئين الدولة بمناسبة عيد اتحادها الخمسين، واصفين تجربة الاتحاد الإماراتية بـ«قصة النجاح الكبرى»، وهو ما أكد عليه جي دي جوردون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والخبير الاستراتيجي بقوله إن «الإمارات تمثل قصة نجاح كبرى بما قدمته من إنجازات وما لعبته من أدوار مهمة».

وأضاف جوردون، في تصريحات لـ«البيان» إن الإمارات تتمتع بمكانة رفيعة، وفي الواقع هي كانت سبباً رئيساً فيما تحقق في المنطقة من إنجازات على صعيد النمو الاقتصادي والرفاهية.

وبشأن الانطلاقة الإماراتية الفضائية نحو كوكب المريخ، قال جوردون، الذي عمل ناطقاً سابقاً باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن مسبار الأمل الفضائي الذي أطلقته الإمارات إلى المريخ، يمثل تطوراً مذهلاً بالدوران حول الكرة الأرضية في إطار برنامج يُعد هو الأول من نوعه بين دول العالم العربي بالكامل، وهو بذلك يحمل الكثير مما يمكن أن يقال بشأن الإنجازات عالية المستوى للإمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

تطور مهم

وذكر الخبير الأمريكي أن اتفاق السلام ببين الإمارات وإسرائيل كان تطوراً مهماً فيما يخص تحسين المناخ في المنطقة والدفع بتحقيق السلام والاستقرار فيها. بدوره، أكد لورنس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق والخبير الاستراتيجي أن الإمارات حققت إنجازات مهمة عبر العقود الخمسة الأخيرة.

وأضاف، في تصريحات لـ «البيان»، إن الإمارات تتمتع الآن باقتصاد ممتاز وتتعاون مع سائر الدول الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن قيام الإمارات بإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل خطوة مهمة في إطار مساعي تحقيق الاستقرار في العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط.

إنجاز مبهر

وقال كورب وهو ضابط البحرية السابق والخبير المخضرم بمركز التقدم الأمريكي أحد أهم المراكز الفكرية بالولايات المتحدة إن ما أنجزته الإمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء كان مبهراً، وخصوصاً بتوجيه بعثة فضائية إلى كوكب المريخ، الأمر الذي أتى كثمرة لنظام تعليمي متميز، ونظام تدريبي للخريجين بما يسمح بتوفير كوادر ماهرة ومؤهلة للقطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل، يقول برادلي بليكمان المستشار رفيع المستوى بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش والخبير الاستراتيجي، إن ما أنجزته الإمارات خلال خمسين عاماً الأخيرة رائع، فهي بالتأكيد رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت تتبوأ مكانة ريادية على مستوى العالم. وأضاف لـ «البيان» إن هذه الريادة ليست فحسب في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإنما في مجالات الاقتصاد والأعمال وغيرها من المجالات.

وقال إنه يضاف إلى ذلك وربما الأكثر أهمية ريادة الإمارات في صناعة السلام وأن تعيش جنباً إلى جانب مع دول الجوار، وفي مسعى للحياة البناءة في منطقة من العالم تتسم بقدر كبير من التوتر والفوضى.

وتابع بليكمان «إنني أتطلع إلى أن أرى المزيد من الشراكات بين الولايات المتحدة والإمارات من أجل تحقيق إنجازات كبرى في مختلف القطاعات، ولأن هناك أفضل العقول والكفاءات في كلتا الدولتين، ومن ثم ينبغي زيادة حجم الشراكة بينهما تحقيقاً للعديد من الفوائد المشتركة».

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