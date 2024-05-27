70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسمياً في غزة

المصدر: غزة، عواصم - وكالات

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دعت 70 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسمياً في قطاع غزة، رغم الحديث عن دخول شاحنات مساعدات أمس، فيما تعرضت تل أبيب لإطلاق الصواريخ للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

ووفق وكالة «معا» الإخبارية أمس، أبرزت المنظمات الموقعة على البيان ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووثقت المنظمات تدهوراً خطيراً على مستويات الأمن الغذائي مع الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ 7 مايو الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر «رفح».

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه ينبغي بشكل فوري إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

شاحنات المساعدات

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، بدأت شاحنات مساعدات آتية من مصر أمس، الدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل والقطاع، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية». وبحسب القناة، انطلقت «200 شاحنة» تحمل مساعدات إنسانية من الجانب المصري لمعبر رفح مع غزة، إلى كرم أبوسالم. وأشارت إلى أن القافلة تتضمن «أربع شاحنات تحمل وقوداً».

وشاركت قناة القاهرة الإخبارية مقطعاً مصوراً على منصة «إكس» يظهر شاحنات مساعدات عند دخولها معبر كرم أبوسالم، الذي كان قبل تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محطة العبور التجارية الرئيسية بين إسرائيل ومصر وغزة.

عودة الصواريخ

ميدانياً، أطلقت حركة حماس أمس، صواريخ على تل أبيب للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد ثماني قذائف قادمة من منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرها بوقف الهجوم على المدينة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدداً من الصواريخ.

وحث إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني في إسرائيل، الجيش الإسرائيلي على مهاجمة رفح «بكل قوة» وذلك في منشور على منصة إكس.

وكان مسعفون في رفح قالوا إن غارات إسرائيلية أودت أمس، بحياة خمسة فلسطينيين على الأقل في المدينة. وقال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل ست جثث بعد استهداف منزل في غارة جوية على حي خربة العدس شرق رفح.

وبحسب شهود فإن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مخيم يبنا وسط رفح، وإن قصفاً مدفعياً عنيفاً طاول منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب المدينة.

وأطلقت دبابات إسرائيلية متمركزة عند محور نتساريم جنوب مدينة غزة قذائف باتجاه حي الزيتون.

واستمر القتال أيضاً في منطقة جباليا بشمال غزة. وقالت تقارير إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلاً في حي قريب من مخيم جباليا.

وخلال 24 ساعة سجل سقوط 81 قتيلاً إضافياً في القطاع لترتفع الحصيلة إلى نحو 36 ألفاً غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الحرب.

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