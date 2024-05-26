الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

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اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم، بأنه قتل فتى فلسطينياً بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إنه حاول تنفيذ هجوم بسلاح أبيض.

وأورد الجيش، في بيان، أن قواته «تعرفت إلى إرهابي كان قادماً في اتجاهها، وحاول تنفيذ عملية طعن»، مؤكداً أن «الجنود أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مقتل الفتى مجد شاهر عرامين، البالغ 14 عاماً، برصاص القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش والوزارة الفلسطينية إن الأحداث وقعت قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنَّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ووفقاً للسلطات الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 519 فلسطينياً في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بداية الحرب.

وأدت هجمات نفَّذها فلسطينيون إلى مقتل 12 إسرائيلياً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة نفسها، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.

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