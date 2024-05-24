هجوم صاروخي يستهدف سفينة قبالة اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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استهدف هجوم صاروخي سفينة تجارية جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية من دون أنّ يتسبب في أضرار أو إصابات، على ما أفادت شركتان للأمن البحري أمس، في حين أعلن الجيش الأمريكي تدمير 4 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً من سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن عن سقوط صاروخ في المياه بالقرب منها، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

وذكرت الهيئة أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 98 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة الحديدة باليمن.

وقال ربان السفينة إن الصاروخ ارتطم بالماء بالقرب من جانب السفينة. وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت تقريراً عن تعرض سفينة تجارية لما وصفته «بهجوم صاروخي» على بُعد 68 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة. وأضافت «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار».

وفي سياق منفصل، أرسلت أمبري مذكرة استرشادية أخرى بعد أن قالت إن سفينة تجارية أبلغت عن ارتطام مقذوف بالماء على بعد 33 ميلاً بحرياً جنوبي المخا باليمن.

وأضافت أمبري «ورد أن المقذوف ارتطم بالماء على بعد 0.2 ميل بحري من السفينة، قبل ساعتين ونصف من إبلاغ سفينة تجارية أخرى عن (هجوم صاروخي) غربي المخا». وتابعت أن السفينتين كانتا تمران على بعد يتراوح بين ميلين وخمسة أميال بحرية من بعضهما خلال الواقعتين.

والأربعاء، أفادت القيادة المركزية الأمركية (سنتكوم)، أنّ القوات الأمريكية أسقطت أربع مسيّرات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ونشرت سنتكوم على منصة أكس «تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً لقوات التحالف الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

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