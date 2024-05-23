عمال 10 جامعات أمريكية يضربون تضامناً مع فلسطين

المصدر: عواصم - وكالات

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صوّت 48 ألف عامل، في 10 جامعات تابعة لـ «نظام جامعة كاليفورنيا» ومختبر لورانس بيركلي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لصالح البدء في الإضراب دفاعاً عن حقّ الاحتجاج من أجل فلسطين، فيما أعلنت إدارات جامعات أمريكية أخرى إبرام اتفاقيات مع المتظاهرين المنادين بوقف الحرب في غزة.

وبعد أن صوّتت النقابة التي تمثّل طلّاب الدراسات العليا والعاملين الأكاديميين في كليات جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي للسماح بالإضراب، بسبب كيفية تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، أصبح موظفو جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، أول من استجاب للإضراب، وفقاً لموقع «بوابة تونس» الإخباري.

وواصل، الثلاثاء، المئات من الأكاديميين المضربين، السير في صفوف الاعتصام في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، وانضمّ إليهم المتظاهرون المؤيّدون للفلسطينيين الذين نقلوا مخيمهم إلى مدخل الجامعة على طول شارع هاي ستريت.

ويقول العاملون الأكاديميون المضربون في جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز، إنّ حقوقهم في حرية التعبير انتهكت عندما دعا قادة النظام الشرطة إلى إزالة مخيمات الاعتصام المؤيّدة للفلسطينيين بالقوة في العديد من الجامعات.

في المقابل، يسعى مسؤولو جامعة كاليفورنيا إلى إصدار أمر من المحكمة لإنهاء إضراب العاملين الأكاديميين على الفور، والذي يمكن أن ينتشر إلى حرم جامعي آخر في النظام، وفق تصريحاتهم لوسائل إعلام أمريكية.

جامعة برلين

في ألمانيا، احتل نشطاء مجدداً قاعات داخل إحدى جامعات العاصمة برلين دعماً للفلسطينيين وضد إسرائيل. وتواجد العشرات منذ بعد ظهر أمس في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت.

وإلى جانب هؤلاء، تظاهر المئات في الشارع أمام المعهد. وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات تنسق بشكل وثيق مع الجامعة.

وبدورها، قالت متحدثة باسم الجامعة إنهم يراقبون الوضع في البداية.

وفي بيان صادر عن نشطاء مجموعة تُسمى تحالف الطلاب برلين، تم توجيه الاتهامات إلى إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم قتل جماعية مستمرة». وأضاف النشطاء أن الهدف من احتجاجهم هو «التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني».

وتعد جامعة هومبولت واحدة من ثلاث جامعات كبرى في العاصمة الألمانية إلى جانب الجامعة الحرة والجامعة التقنية.

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