إسرائيل تمنع مفوض «الأونروا» من دخول غزة

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس، أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وكتب لازاريني على منصة إكس «في هذا الأسبوع، رفضوا - للمرة الثانية - دخولي إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية».

ومنذ اندلاع الحرب، دخل لازاريني قطاع غزة أربع مرات. وأضاف أمس «تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة».

وتابع «في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا عشر حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمراً وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيراً لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها».

ودعا إلى «تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية».

وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي قالت في مقابلة أجرتها معها شبكة «إن بي سي» الأمريكية وبثّت مقتطفات منها الجمعة «عندما تكون هناك نزاعات من هذا النوع مع ما تثيره من مشاعر وما تشهده من أحداث، تحلّ المجاعة».

وأضافت سيندي ماكين أنه في قطاع غزة «المجاعة هنا، مجاعة حقيقية في الشمال تنتقل إلى الجنوب» مطالبة بـ«وقف لإطلاق النار والقدرة على الوصول من دون عوائق» إلى غزة لإدخال المساعدات.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن الوضع الغذائي تحسن بشكل طفيف في القطاع الفلسطيني، لكن خطر المجاعة لا يزال قائماً.

وتخضع المساعدات الدولية لرقابة إسرائيلية صارمة، ويمر معظمها من مصر عبر معبر رفح، وتصل بكميات غير كافية على الإطلاق نظراً للاحتياجات الهائلة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

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