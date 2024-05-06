تصعيد في التبادل الناري بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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قال الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، أمس، إن أربعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان، فيما أطلق «حزب الله» عشرات الصواريخ على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

وأضافوا أن الأربعة قضوا نحبهم في قرية ميس الجبل التي شهدت دماراً واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل والحزب منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية إن الأربعة هم «الوالد فادي محمد خضر حنيكة، الوالدة مايا علي عمار، وأبناؤهما محمّد (21 عاماً) وأحمد (12 عاماً)».

وأضافت الوكالة أيضاً أن شخصين أصيبا بجروح جراء الغارة، «بينهما امرأة». وأكّد مصدر أمني لفرانس برس مفضلاً عدم الكشف عن هويته كذلك مقتل «أربعة مدنيين» في الغارة.

وقال «حزب الله» في بيان إنه أطلق «عشرات» من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية. وقال الحزب في بيان إنه رداً على مقتل أفراد العائلة أطلق «عشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق»، ثم أعلن في وقت لاحق في بيان إنه قصف «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» آليات وأماكن انتشار الجنود الإسرائيليين في مناطق أخرى وذلك «في إطار الرد» على غارة ميس الجبل.

40 صاروخاً

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «رصد حوالي أربعين صاروخاً» قادماً من لبنان. وأضاف «تم اعتراض بعضها». ولم يتم الإبلاغ عن إصابات في الوقت الحالي، وفق الجيش.

وأوردت الوكالة اللبنانية في وقت سابق أن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثاً دماراً هائلاً وموقعاً 3 شهداء لغاية الساعة، وعدداً من الجرحى وجميعهم من المدنيين»، قبل أن تنشر الحصيلة المحدّثة. وتعرضت بلدات لبنانية على الحدود مع إسرائيل لغارات خلال ليل السبت وصباح أمس، كما أفادت الوكالة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلاً على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان. ووفق الوكالة اللبنانية، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليل قبل الفائت وحتى صباح أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط مطلقاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.

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