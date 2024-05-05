إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد هجمات من «حماس»

المصدر: د ب أ

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أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم الإنساني المتجه إلى قطاع غزة اليوم، بعد تعرضه لإطلاق صواريخ من جانب حركة حماس من مدينة رفح في جنوب القطاع، في حادث قد يعرّض المفاوضات الحساسة بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار للخطر، وفقاً لصحيفة «يديعوت احرونوت» في موقعها الإلكتروني.

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي ضربات في رفح رداً على ذلك، بما في ذلك ضرب مواقع إطلاق الصواريخ.

وتتفاوض إسرائيل وحماس لأسابيع من خلال وسطاء نحو وقف محتمل لإطلاق النار، يشمل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، هددت إسرائيل بشن عملية في رفح، حيث تقول إن كتائب حماس ما زالت متماسكة، وحيث يحتمي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 10 مقذوفات أطلقت على معبر كرم أبو سالم، وهو ممر لنقل المساعدات الإنسانية زاره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي. وأضاف أن عشرة أشخاص اصيبوا في الهجوم الصاروخي على المعبر.

وأعلن الجناح العسكري لحماس مسؤوليته عن الهجوم الذي قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي على الفور عدد الضحايا، لكنه قال إن عمليات الإطلاق وقعت بالقرب من معبر رفح، الذي يقع على بعد نحو 350 متراً من الملاجئ المدنية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لوقف الحرب مؤقتاً في غزة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك، لكنها لن توافق على مطلب حماس بإنهاء الحرب بالكامل.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن قواته تواصل الاستعداد لهجوم محتمل على رفح في جنوب غزة.

وانتهت جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة بشأن حرب غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، حسبما ذكرت حركة حماس الفلسطينية على قناتها على «تليغرام».

وكان وفد حماس قد قدم رداً على مقترحات الوسطاء وناقشها مع ممثلي مصر وقطر، وفقاً للبيان. ويعتزم الوفد مغادرة القاهرة مساء اليوم، والتشاور مع قادة المنظمة في قطر.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، اليوم، أن وفد حماس سيعود بعد غدٍ الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

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