«الصحة العالمية»: اجتياح رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»

المصدر: عواصم- وكالات

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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن هجوماً عسكرياً إسرائيلياً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة «قد يؤدي إلى حمام دم»، داعياً إلى وقف إطلاق النار، في حين ترتفع الأصوات المطالبة بتسهيل وصول المساعدات للحؤول دون حدوث مجاعة وشيكة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر منصة إكس «تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلاً».

وإضافة إلى الخسائر البشرية سيكون الهجوم البري بمثابة «ضربة قوية للعمليات الإنسانية في كل أنحاء القطاع»، لأن معبر رفح «يقع في قلب العمليات الإنسانية»، وفق ما قاله المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه الجمعة في جنيف.

وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيان أن ذلك سيضعف أيضاً «النظام الصحي المعطل بالفعل»، في وقت لا يزال 12 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل، وحذرت المنظمة من أن المستشفيات الـ 3، التي لا تزال تعمل جزئياً في رفح، «ستصبح خطرة على المرضى والموظفين والمسعفين وعمال الإغاثة عندما تشتد الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها، وبالتالي سرعان ما ستخرج عن العمل».

وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن شمال القطاع يعاني «مجاعة شاملة» تتمدد إلى الجنوب، وقالت في مقتطف أذيع الجمعة من مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، «هناك مجاعة، مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب».

نواب لبايدن

وحض 88 ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها لحربها على غزة، وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة سلمت إلى البيت الأبيض، عن «مخاوف بالغة بشأن إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة في ما يتعلق بتعمد احتجاز المساعدة الإنسانية».

وأكدوا أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدة الإنسانية المدعومة من واشنطن إلى غزة «أسهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة». وطلب موقعو الرسالة من بايدن أن يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة «تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة»، إلا أن الرسالة استثنت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مثل القبة الحديدية، من أي تعليق محتمل للمساعدة الأمريكية.

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