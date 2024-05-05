حراك طلبة الجامعات تضامناً مع غزة يتوسّع عالمياً

المصدر: عواصم ـ وكالات

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تتوسّع التعبئة الطلابية التي بدأت في الجامعات الأمريكية، داخل جامعات في عدد من الدول للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وتشتد معارضة الحرب للغاية في أيرلندا، حيث خرج الآلاف من الأشخاص في مسيرات للمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونظم طلاب في جامعة ترينيتي كوليدج دبلن في أيرلندا وجامعة لوزان بسويسرا اعتصامين احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة، لينضموا بذلك إلى موجة من المظاهرات تجتاح الجامعات الأمريكية حالياً.

ونصب الطلاب خياماً الجمعة، ما أجبر الجامعة على تقييد دخول الحرم الجامعي أمس، وإغلاق معرض (كتاب كيلز)، أحد أهم عناصر الجذب السياحي في أيرلندا.

وأقيم مخيم الاحتجاج بعد أن قال اتحاد الطلاب إن الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف يورو (230 ألف دولار) بسبب خسائر تكبدتها نتيجة احتجاجات في الشهور القليلة الماضية لا تتعلق فقط بالحرب في غزة.

ونشر رئيس اتحاد الطلاب لازلو مولنارفيا صورة لمقاعد مكدسة عند مدخل المبنى الذي يضم معرض (كتاب كيلز).

وقالت جامعة ترينيتي كوليدج إنها قصرت دخول الحرم الجامعي على الطلاب والموظفين والمقيمين لضمان السلامة.

مخيم في دبلن

ونصب طلاب من كلية ترينيتي المرموقة في دبلن مخيماً في حرم الجامعة احتجاجاً على الهجوم الذي تشنه إسرائيل في غزة، وأغلقوا السبت مدخل مبنى عادة ما يستقطب الكثير من السياح. ووصف المحتجون تعبئتهم بأنها «مخيم للتضامن مع فلسطين» في أعقاب تزايد تجمعات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت المؤسسة في البيان: «إذ تدعم جامعة ترينيتي حق الطلاب في الاحتجاج، لكن يتعين تنظيم الاحتجاجات ضمن قوانين الجامعة».

وفي جامعة لوزان السويسرية، سيطر نحو 100 طالب على مبنى. وقال أحد المحتجين للتلفزيون السويسري: «الفلسطينيون يموتون منذ أكثر من 200 يوم، لكن لا أحد يسمعنا». وأضاف «الآن هناك حركة عالمية لدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات، لكن هذا لا يحدث. ولهذا السبب نريد إشراك الجامعات الآن».

وذكرت الجامعة أنها قد تسمح للطلاب بالبقاء في المبنى حتى يوم الاثنين بشرط ألا يعطل ذلك العمل في الحرم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة فريدريك هيرمان لراديو (آر. تي. إس) «نحن بالجامعات لسنا مطالبين باتخاذ مواقف سياسية».

خشية ألمانية

وفي برلين، يخشى مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، من تصاعد الحملات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا أيضاً.

وقال في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس: «أتابع بقلق بالغ الأجواء العدوانية المناهضة لإسرائيل في الجامعات الألمانية، وهي أيضاً ذات دوافع معادية للسامية... لم نصل إلى الأبعاد التي يُرثى لها في الولايات المتحدة، لكن تبني موقف معادٍ للسامية أصبح منتشراً للأسف على نطاق واسع ويمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى تصعيد».

واستمرت الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامناً مع غزة، بما في ذلك جامعات «ييل» و«نيويورك» و«هارفارد» ومعهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا وغيرها. وتحاول بعض الجامعات قمع احتجاجات واسعة النطاق، حسب شبكة «إيه. بي. سي. نيوز» الأمريكية أمس.

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